AYFED Kuruldu

ALMANYA’da Yozgatlılar Federasyonu, Hessen eyaletinin başkenti borsa şehri Frankfurt’ta kuruldu. Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu üyesi olarak hizmet verecek olan Konfederasyonun idare heyeti de belirlendi.

Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonunda Yasemin Atik Kurucu Başkanlık görevini üstlendi. Frankfurt Friedberg DİTİB Diyanet Türk İslam Birliği Ayasofya Camii konferans salonunu dolduran Almanya’da yaşayan Yozgatlıların kurduğu derneklerin yöneticileri, gündem gereği divan başkanlığına Ingostadt şehrinden Mustafa Çelik ile Dortmun şehrinden Azim Eker oy birliği ile seçildi. Dernek yöneticilerine kısa süreli kendilerini ve derneklerini tanıtma konuşma hakkı verildi. Daha sonra Almanya Yozgatlılar dernekler Federasyonu kurucu genel başkanı Yasemin Atık kürsüye davet edilerek bir konuşma yaptı. Yasemin Atık, uzun zamandır kurmaya çalıştıkları federasyonu resmen kurulmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yasemin Atık başkanlığındaki federasyonun yönetimini ise, ‘İbrahim Acıkyürek, Ramazan İbiş, Mustafa Çelik, Selahattin Arıkan, Levent Gülten, Salih Çelik, Dursun Karabel, Talip Kuran, Şemsettin Yıkılmaz, Zafer Erciyes’ oluşturdu.