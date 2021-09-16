Aydıncık’ta yol çalışması

Aydıncık ilçe merkezini, Ankara-Tokat Karayolu’na bağlayan yolda yenileme çalışması yapılıyor. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’İlçemiz girişi, Aydıncık Kazankaya - Ankara Tokat il yolu bağlantısını sağlayan 5 kilometrelik kısımda altyapı ve sıcak asfalt uygulaması çalışmaları başladı’’ dedi. Kaymakam İrem Baha Yağan da ilçeye bağlı Küçük Toraman Köy yolundaki çalışmaları denetledi. Kaymakam Yağan, Köydes yatırımları kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi. İlçe Özel İdare Müdüründen, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yağan, Özel İdare çalışanlarımızla bir araya gelerek kolaylıklar diledi.