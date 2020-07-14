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Aydıncık’ta kavşak sorunu

Aydıncık-Alaca-Ankara karayolunun kesiştiği noktada sürekli kazaların meydana geldiği belirtilerek, çalışmaların biran önce bitirilmesi istendi.

14 Temmuz 2020 Salı 00:35
Aydıncık’ta kavşak sorunu

AYDINCIK ilçesinin eski Belediye Başkanlarından Ahmet Demirel, ilçenin kanayan yarasına parmak bastı. Demirel, bu güne kadar onlarca insanın hayatını kaybettiği Aydıncık ilçe sınırları içerisindeki kantar kavşağındaki çalışmaların biran önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti. Demirel, ‘’İki yılı aşkındır yapımı devam eden Çekerek-Alaca-Ankara Karayolu, hatta Amasya-Tokatw-Trabzon Karayolu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın bir zati ilgilendiği bir yol kavşağıdır. Yol ihale edilmiş, ödenekse, ödenek verilmiş. Yozgat ilimizi de içerisine alan bu kavşakta levhalar gelişi güzel konulmuş, ilçe jandarması ve trafik ekiplerinin uyarmalarına rağmen karayolları ekipleri dikkate almamaktadır. Onlarca insanımız hayatını kaybettiği gibi 150 üzerinde yaralı bu güne kadar 50 civarında kaza yapan araçlar pert olmuş’’ ifadelerini kullandı.
Demirel, yol ve kavşakla ilgili çalışmaların ve düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Aydıncık’ta Kavşak Sorunu
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