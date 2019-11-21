Aydıncık’ta ıslah hazırlığı

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Dingin Tepe, Keşlik, Kıl Kayası gibi mevkilerden yağan yağmur sularının ilçe merkezine inmek suretiyle sele neden olduğunu, yerleşim alanlarına zarar verdiğini belirterek, önlem alınması konusunda ilgili kurumları bilgilendirdi. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ilçeye gelerek sel baskınlarına neden olan alanlarda incelemelerde bulundu. Belirlenen bölgelerde tel kafes, taş tahkimat, teraslama, ağaçlandırma gibi yöntemlerle ıslah çalışmaları yapılabilirliği konusunda incelemelerde bulundu.