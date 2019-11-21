Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106785
ALTIN
270.358
DOLAR
5.6938
STERLİN
7.3711
EURO
6.3037

Aydıncık’ta ıslah hazırlığı

AYDINCIK ilçesinde, yağışların ardından sel baskınlarına neden olan dağlardan inen suların zarar vermemesine yönelik ağaçlandırma yapılacak.

Aydıncık’ta ıslah hazırlığı

AYDINCIK ilçesinde, yağışların ardından sel baskınlarına neden olan dağlardan inen suların zarar vermemesine yönelik ağaçlandırma yapılacak.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Aydıncık’ta ıslah hazırlığı

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Dingin Tepe, Keşlik, Kıl Kayası gibi mevkilerden yağan yağmur sularının ilçe merkezine inmek suretiyle sele neden olduğunu, yerleşim alanlarına zarar verdiğini belirterek, önlem alınması konusunda ilgili kurumları bilgilendirdi. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ilçeye gelerek sel baskınlarına neden olan alanlarda incelemelerde bulundu. Belirlenen bölgelerde tel kafes, taş tahkimat, teraslama, ağaçlandırma gibi yöntemlerle ıslah çalışmaları yapılabilirliği konusunda incelemelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Aydıncık’ta ıslah Hazırlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cami destek bekliyor
Cami destek bekliyor
TAŞIMIZIN EDERi VAR
TAŞIMIZIN EDERi VAR
Çaldılar, sattılar
Çaldılar, sattılar
Çocuk Hakları Günü’nü kutladı
Çocuk Hakları Günü’nü kutladı
KIZ ÇOCUKLARINI OKUTUN
KIZ ÇOCUKLARINI OKUTUN
Servis Şoförlerine Seminer
Servis Şoförlerine Seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim