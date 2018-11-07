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Aydıncık’a Sıcak Asfalt

AYDINCIK ilçesinde içme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımına yönelik yürütülen çalışmalara, sıcak asfalt dökümüyle devam ediyor.

Aydıncık’a Sıcak Asfalt

AYDINCIK ilçesinde içme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımına yönelik yürütülen çalışmalara, sıcak asfalt dökümüyle devam ediyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:50
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Aydıncık’a Sıcak Asfalt

Çalışmalar nedeniyle bozulan yollarda bakım-onarım çalışması yaptıklarını belirten Aydıncık Belediye Başkanı Ahmek Koçak, su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatları daha hijyenik bir içme suyuna kavuşmaya yönelik yenileme çalışmaları kapsamında bazı yollarında ciddi hasar gördüğünü hatırlattı. Koçak, yapılan çalışma ile ilçenin yaklaşık 50 yıldır süre gelen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını söyledi. Şehir şebekesinin yaklaşık yarım asırlık tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Koçak, yenileme çalışmalarının devam ettiğini, bu arada bozulan yolların ise oluşturulan ekipler tarafından yenilenmeye çalışması yapıldığını bildirdi. Koçak, ‘’Bozulan yollarda bakım, onarım çalışması yapıldı. Ana yollarımız ise sıcak asfalt ile kaplandı’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Aydıncık’a Sıcak Asfalt
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