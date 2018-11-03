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Aydıncık’a itfaiye

AYDINCIK Belediyesi itfaiye ekibine yeni araç ilave edildi.

Aydıncık’a itfaiye

AYDINCIK Belediyesi itfaiye ekibine yeni araç ilave edildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:25
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Aydıncık’a itfaiye

 Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen itfaiye aracını teslim aldıklarını söyledi. Başkan Koçak, ‘’İlçemiz ormanlık bir bölgede yer alıyor. O nedenle hem ilçe merkezinde hem de köylerimizde, ormanlık alanlarımızda çıkabilecek yangın olaylarına daha hızlı ve zamanında ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yeni itfaiye aracı birlik tarafından hibe edildi. Aracımızı ilçemize getirerek, hizmete sunduk’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Aydıncık’a Itfaiye
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