Aydıncık yeşeriyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Aydıncık ilçesini daha yeşil bir doğaya kavuşturabilmek için her yıl ağaçlandırma çalışması yaptıklarını bildirdi. Başkan Koçak, ‘’Yaşanılabilir yeşil bir Aydıncık için başlattığımız ağaçlandırma seferberliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen 10 bin ağaç fidanı toprakla buluşturulmaya devam ediyor. İlçemizde belirlenen ağaçlandırma sahasına önceki yıllarda öğrenciler ve ilçe protokolü tarafından fidan dikimi yapılmıştı. Bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle dikimler belediye çalışanlarımız ile gönüllü vatandaşlarımız tarafından yapılmaktadır’’ dedi.