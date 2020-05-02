Aydıncık gelişiyor

AYDINCIK Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği büyük projelerin ihaleye çıkarılmasının ilçe halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi. Başkan Koçak, son bir yılı kapsayan görev süresi içerisinde yapılan ve planlanan yatırımları, hizmetleri anlatırken, verimli topraklara sahip Kümbet Ovası sulaması ihalesinin DSİ tarafından 6 Haziran’da gerçekleştireceğini bildirdi. Başkan Koçak, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın talimatıyla yaklaşık 11 bin hektar tarım arazisinin dahil edildiği ikinci kısım işinin yapımına bu yıl başlanacağı müjdesi geçtiğimiz günlerde verilmişti. Bu kapsamda Çekerek Barajından ‘Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulamaları Projesi’ ile toplam 23 bin 430 hektar alanın sulanması hedefleniyor. Kümbet ovamızın Kösrelik köyü mevkiini sulayacak Kösrelik Göletinin yapım ihalesi bu yıl içinde yeniden yapılacak. Kösrelik Arazi Sulama Göleti DSİ tarafından 2016 yılında ihale edilmişti. Yüzde 37’si tamamlanan teknik nedenlerle yapımı duran Kösrelik Göletinin ihale çalışmalarına yeniden başlandı. Proje kapsamında 1,6 milyon metreküp su ile 5 bin 970 dekar zirai arazinin suya kavuşması hedefleniyor’’ dedi. Başkan Koçak, 6 Mayıs’ta ihalesi yapılacak olan 2. Etap TOKİ Projesi kapsamında ilçeye 112 konutun kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Koçak, sel baskınlarına karşı ilçeyi korumak, erozyonu önlemek için Dingintepe, Keşlik ve Kılkayası mevkilerinde erozyon önleme çalışmasıyla ihalenin yapıldığını bildirdi. Koçak, ‘’Önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacak. İlçemizin topografik durumu ve iklim koşulları nedeniyle olası erozyonlara karşı; Aydıncık Erozyon Kontrol Uygulama Projesi Arazi hazırlığı, Tel İhata, kafes tel çit ve Kafes tel eşik yapım işi ihalesi Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafında 17 Mart 2020 tarihinde yapıldı. Bu ihale kapsamında İlçemiz Dingin Tepe, Kılkayası Mevki ve Keşkik Mevkilerinde 10 kilometre ekskavatör Terası, 23 kilometre teras aplikasyonu, 4 bin metre kafes tel eşik yapımı, 13 kilometre galvanizli kafes tel çit yapımı ve 5 kilometre tel ihata işleri yapılacaktır’’ şeklinde konuştu.

