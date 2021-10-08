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Aydıncık da stant açtı

Yozgat’ın Aydıncık ilçe belediyesi, Gaziantep’de düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda yerini aldı.

08 Ekim 2021 Cuma 00:04
Aydıncık da stant açtı

Açılışı yapılan fuarda Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da yer aldı, ilçede yapılan tarımsal ürünlerle birlikte sanat atölyesinde hazırlanan eserler, Taş İşleme atölyesinde yarı değerli taşlardan yapılan tasarım ürünleri sergilendi. Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aydıncık Standını ziyaret etti. 9 Ekim tarihine kadar devam edecek fuar, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenleyiciler, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketicileri bir araya getirdi.

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