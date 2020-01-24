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AYDIN’A ÇIKARTMA YAPTIK

AYDIN'da bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Yozgat’tan üç firma katıldı.

AYDIN’A ÇIKARTMA YAPTIK

AYDIN'da bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Yozgat’tan üç firma katıldı.

24 Ocak 2020 Cuma 03:55
AYDIN’A ÇIKARTMA YAPTIK

26 Ocak tarihine kadar açık kalacak olan Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi deposundaki fuar etkinliğinin açılış programında Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik de bulundu. Çelik, fuar etkinliğine katılan firmalara destek verdi. Yozgat Kobi Fuarcılık tarafından yaklaşık 10 yıldır düzenlenen, Ege Bölgesi’nin tarım ve hayvancılığına yön veren fuar etkinliğine, Yozgat’ta üretim yapan İkiler, Kahraman Çelik Makas ve Atikel Eldiven firması iştirak ederek ürünlerini pazarladı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, bu tip organizasyonlara Yozgat’ta üretim yapan firmaların katılmasının önemine değinerek, ‘’Firmalarımız ürünlerinin tanıtımlarını yaparak, yeni pazarların açılmasını sağlamaktadır. Oda olarak bizler de firmalarımıza destek vermekteyiz’’ dedi. 

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AYDIN’A ÇIKARTMA YAPTIK
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