Ayçiçeği üretimi artıyor

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bölgeye uygun çerezlik ayçiçeği çeşitlerini belirlemek üzere yaptığı deneme amaçlı ekimlerini sürdürüyor. Yozgat’ta ilk defa Yerköy ilçesinin Delice Köyü’nde deneme amaçlı ekimi yapılan ‘yerli hibrit çerezlik ayçiçeği’ çeşitleri ile ilgili çalışmalara bu yıl Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin de desteği ile Yerköy ilçesinin Eski Yerköy Köyü ile Sarıkaya’nın Domarca, Burunkışla, Sorgun’un Büyükören köyünde devam edildi. Geçen yıl 5 çeşidin deneme ekiminin yapıldığı hatırlatılarak, ‘Bu çeşitlerden İlimiz ekolojik şartlarına, çiftçi ve pazarına en uygun olarak görülen Ahmetbey ve Muratbey çeşitlerini İlimizin değişik bölgelerinde çiftçilerimize tanıtıp göstermek gayesiyle ekimleri yapıldı’ denildi. Ülkemizde genellikle hibrit ayçiçeği tohumlarında yabancı çeşitlerin kullanıldığı hatırlatıldı. ‘Son yıllarda Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerimiz tohum ıslahı üzerinde çalışmalar yapıp yerli tohumlar geliştirmektedir. Bu çalışma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Muratbey ve Ahmetbey Yerli Hibrit Çerezlik Ayçiçeği çeşitlerinin bölgemiz çiftçilerine tanıtımı yapılacaktır. İlimizde ayçiçeği ekiminde son yıllarda artış gözlenmektedir. İlimizin değişik bölgelerinde yapılan bu demonstrasyon çalışmaları ile çiftçilerimize yeni geliştirilen yerli çeşitlerin benimsetilmesi, çerezlik ayçiçeği ekiminin İlimizde yaygınlaştırılması, aynı zamanda yerli olarak geliştirilen hibrit çeşitlerin kullanımı ile üretimin artırılması hedeflenmektedir’ görüşüne yer verildi.