Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95585
ALTIN
190.984
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3646
EURO
5.6540

Ayçiçeği hasadı yapıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, deneme amaçlı ekimi yapılan yerli hibrit çerezlik ayçiçiğenin hasadına da başlanıldı.

Ayçiçeği hasadı yapıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, deneme amaçlı ekimi yapılan yerli hibrit çerezlik ayçiçiğenin hasadına da başlanıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
4 Okunma
Ayçiçeği hasadı yapıldı

Kurum tarafından iki yerli hibrit çerezlik ayçiçeği çeşitleri, deneme amaçlı 3 İlçenin 4 farklı köyünde ekimleri yapıldı. Geçen yıl Yozgat’ta 5 çeşidin deneme ekiminin yapıldığı hatırlatılarak, ‘’Bu çeşitlerden İlimiz ekolojik şartlarına, çiftçi ve pazarına en uygun olarak görülen Ahmetbey ve Muratbey çeşitlerini İlimizin değişik bölgelerinde çiftçilerimize tanıtıp göstermek gayesiyle ekimlerini yaptık, gelişmelerini takip edip, hasatlarına da başladık’’ denildi.
Yerköy ilçesinin Eskiyerköy, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Yerköy Merkezdeki uygulama alanı, Sarıkaya Domarca, Burunkışla, Sorgun Büyükören köyünde ekimleri yapılan ayçiçeklerin hasadına da geçildi. Ülkemizde genellikle hibrit ayçiçeği tohumlarında yabancı çeşitlerin kullanıldığına dikkat çekilerek, ‘’Son yıllarda Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerimiz tohum ıslahı üzerinde çalışmalar yapıp yerli tohumlar geliştirmektedir. Bu çalışma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Muratbey ve Ahmetbey Yerli Hibrit  Çerezlik Ayçiçeği çeşitlerinin bölgemiz çiftçilerine tanıtımı yapılacaktır’’ ifadeleri kullanıldı. Yozgat’ta ayçiçeği ekiminde son yıllarda artış gözlendiği, farklı ilçelerde yapılan demonstrasyon çalışmaları ile çiftçilere yeni geliştirilen yerli çeşitlerin benimsetilmesi, çerezlik ayçiçeği ekiminin yaygınlaştırılması, aynı zamanda yerli olarak geliştirilen hibrit çeşitlerin kullanımı ile üretimin artırılmasının hedeflendiğinin de altı çizildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Her detay inceleniyor
Her detay inceleniyor
Ekmek askıya çıktı
Ekmek askıya çıktı
Sıcak hava uyutmuyor
Sıcak hava uyutmuyor
Eskipazar’da yenileme çalışması
Eskipazar’da yenileme çalışması
Çamlığa TÜBİTAK Projesi
Çamlığa TÜBİTAK Projesi
Bedensel engelli çiftin mutlu günü
Bedensel engelli çiftin mutlu günü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim