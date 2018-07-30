Ayçiçeği hasadı yapıldı

Kurum tarafından iki yerli hibrit çerezlik ayçiçeği çeşitleri, deneme amaçlı 3 İlçenin 4 farklı köyünde ekimleri yapıldı. Geçen yıl Yozgat’ta 5 çeşidin deneme ekiminin yapıldığı hatırlatılarak, ‘’Bu çeşitlerden İlimiz ekolojik şartlarına, çiftçi ve pazarına en uygun olarak görülen Ahmetbey ve Muratbey çeşitlerini İlimizin değişik bölgelerinde çiftçilerimize tanıtıp göstermek gayesiyle ekimlerini yaptık, gelişmelerini takip edip, hasatlarına da başladık’’ denildi.

Yerköy ilçesinin Eskiyerköy, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Yerköy Merkezdeki uygulama alanı, Sarıkaya Domarca, Burunkışla, Sorgun Büyükören köyünde ekimleri yapılan ayçiçeklerin hasadına da geçildi. Ülkemizde genellikle hibrit ayçiçeği tohumlarında yabancı çeşitlerin kullanıldığına dikkat çekilerek, ‘’Son yıllarda Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerimiz tohum ıslahı üzerinde çalışmalar yapıp yerli tohumlar geliştirmektedir. Bu çalışma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Muratbey ve Ahmetbey Yerli Hibrit Çerezlik Ayçiçeği çeşitlerinin bölgemiz çiftçilerine tanıtımı yapılacaktır’’ ifadeleri kullanıldı. Yozgat’ta ayçiçeği ekiminde son yıllarda artış gözlendiği, farklı ilçelerde yapılan demonstrasyon çalışmaları ile çiftçilere yeni geliştirilen yerli çeşitlerin benimsetilmesi, çerezlik ayçiçeği ekiminin yaygınlaştırılması, aynı zamanda yerli olarak geliştirilen hibrit çeşitlerin kullanımı ile üretimin artırılmasının hedeflendiğinin de altı çizildi.