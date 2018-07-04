Ayçiçeği boy veriyor

Önceki yıl Yozgat'ta 5 çeşidin deneme ekiminin yapıldığı, bunların Yozgat’ın ekolojik şartlarına, çiftçi ve pazarına en uygun olarak görülen Ahmetbey ve Muratbey çeşitlerinin ekimlerinin ilkbahar döneminde yapılmıştı. Yerköy ilçesinin Eskiyerköy, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Yerköy Merkezdeki uygulama alanı, Sarıkaya Domarca, Burunkışla, Sorgun Büyükören köyünde yapılan deneme ekimleri yakından takip ediliyor. Ülkemizde genellikle hibrit ayçiçeği tohumlarında yabancı çeşitler kullanılmakta olduğuna dikkat çekilerek, ‘’Son yıllarda Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerimiz tohum ıslahı üzerinde çalışmalar yapıp yerli tohumlar geliştirmektedir. Bu çalışma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Muratbey ve Ahmetbey Yerli Hibrit Çerezlik Ayçiçeği çeşitlerinin bölgemiz çiftçilerine tanıtımı yapılacaktır. Yozgat'ta ayçiçeği ekiminde son yıllarda artış gözlenmektedir. İlimizin değişik bölgelerinde yapılan bu demonstrasyon çalışmaları ile çiftçilerimize yeni geliştirilen yerli çeşitlerin benimsetilmesi, çerezlik ayçiçeği ekiminin İlimizde yaygınlaştırılması, aynı zamanda yerli olarak geliştirilen hibrit çeşitlerin kullanımı ile üretimin artırılması hedeflenmektedir’’ denildi.

Sarıkaya İlçesi Domarca ve Burunkışla köylerindeki kuru şartlarda ekimi yapılan ayçiçeği demonstrasyon tarlasında ayçiçeklerinin boylarının 1.60-2 metreye ulaştığı bildirildi.