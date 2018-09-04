Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93804
ALTIN
255.636
DOLAR
6.6764
STERLİN
8.5598
EURO
7.7115

Ayçiçeği baş fiyatı açıklandı

KAYSERİ Şeker iştiraklerinden Pan-Pa, çerezlik ay çekirdeğinin 2018 yılı hasat dönemi alımlarına başlandı.

Ayçiçeği baş fiyatı açıklandı

KAYSERİ Şeker iştiraklerinden Pan-Pa, çerezlik ay çekirdeğinin 2018 yılı hasat dönemi alımlarına başlandı.

04 Eylül 2018 Salı 07:00
86 Okunma
Ayçiçeği baş fiyatı açıklandı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Çerezlik ay çekirdeğinde 2018 yılı hasat dönemi Baş fiyatını ton başına 5 bin 500 lira olarak açıkladı. Başkan Akay, ‘’Şeker pancarının önceliğimiz olmakla birlikte diğer ürünlerde olduğu gibi Kuru yemiş sektörünün ana girdilerinden birisi olarak tüketilen çerezlik ay çekirdeğinin tarımına da Kayseri Şeker olarak destek olmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Başkan Akay, geçtiğimiz sene şeker pancarı tarımı yapan çiftçilerin üretmiş olduğu diğer ürünlerden ay çekirdeğini Pan-Pa şirketi aracılığı ile almak suretiyle çiftçilere önemli bir gelir sağladıklarını kaydetti. Akay, ‘’Bu sene de ay çekirdeği alımlarımız devam edecektir. Bizim amacımız, çiftçimizin şeker pancarı dışında üretmiş olduğu diğer ürünleri de almak suretiyle çiftçimizin gelirini artırmak, ürününün değerinde satılmasına katkı sağlamak ve aynı zamanda sözleşmeli tarım ile kaliteli, verimli bir ürün ortaya koymaktır. Bu uygulama sayesinde çiftçimizin yüzü, şeker pancarı dışındaki diğer ürünlerden dolayı da gülmeye başladı. Bu bizim için vaz geçilmez bir faaliyettir’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat’a 275 öğretmen
Yozgat’a 275 öğretmen
Traktör tanıtımı bugün
Traktör tanıtımı bugün
Bitmeyen yol çilesi
Bitmeyen yol çilesi
Büyükmahal’de geçici kabul yapıldı
Büyükmahal’de geçici kabul yapıldı
KORKUTAN GECE
KORKUTAN GECE
Ekmek kavgası
Ekmek kavgası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim