Ayçiçeği baş fiyatı açıklandı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Çerezlik ay çekirdeğinde 2018 yılı hasat dönemi Baş fiyatını ton başına 5 bin 500 lira olarak açıkladı. Başkan Akay, ‘’Şeker pancarının önceliğimiz olmakla birlikte diğer ürünlerde olduğu gibi Kuru yemiş sektörünün ana girdilerinden birisi olarak tüketilen çerezlik ay çekirdeğinin tarımına da Kayseri Şeker olarak destek olmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Başkan Akay, geçtiğimiz sene şeker pancarı tarımı yapan çiftçilerin üretmiş olduğu diğer ürünlerden ay çekirdeğini Pan-Pa şirketi aracılığı ile almak suretiyle çiftçilere önemli bir gelir sağladıklarını kaydetti. Akay, ‘’Bu sene de ay çekirdeği alımlarımız devam edecektir. Bizim amacımız, çiftçimizin şeker pancarı dışında üretmiş olduğu diğer ürünleri de almak suretiyle çiftçimizin gelirini artırmak, ürününün değerinde satılmasına katkı sağlamak ve aynı zamanda sözleşmeli tarım ile kaliteli, verimli bir ürün ortaya koymaktır. Bu uygulama sayesinde çiftçimizin yüzü, şeker pancarı dışındaki diğer ürünlerden dolayı da gülmeye başladı. Bu bizim için vaz geçilmez bir faaliyettir’’ diye konuştu.