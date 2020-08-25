Ayçiçeği alımları

Konya Şeker, üreticinin ürününün tarlada kalmaması, hasat edilen ürünü üreticinin panik satışlarla elinden çıkarmaması, tarladaki ürünün hasattaki gecikme nedeniyle firesinin artmaması için büyük alıcı olarak devreye girdi ve ayçiçeği alım fiyatlarını açıklayarak alımları başlattı. Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı ayçiçeği taban fiyatına göre ayçiçeği alım fiyatlarını 40 yağ için yüzde 25,25, 44 yağ için yüzde 24 oranında arttıran Konya Şeker, 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3.150 lira, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3.304 lira, 8 nem 50 yağ ayçiçeği için 3.536 lira ödeyecek. Peşin alımlar için geçerli söz konusu fiyatların yanı sıra üreticiye bu sene vadeli ödeme seçeneği de sunacak olan Konya Şeker, 30, 60 ve 90 gün vadeli ürün bedeli ödemelerinde üreticiye ton başına 30 gün vadede 50 lira, 60 gün vadede 100 lira, 90 gün vadede 150 lira ilave ödeme yapacak.