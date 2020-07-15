Ayasofya için tatlı ikramı

MEMUR-Sen Yozgat İl Başkanlığı tarafından, Ayasofya Cami’nin 86 yıl sonra tekrar ibadete açılması nedeniyle lokma ikramında bulunuldu. Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, Ayasofya Camiinde 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazının kılınacağını anımsatarak, büyük bir ilgi olacağını kaydetti. Şerefli, ‘’Hükümranlığı nişanesi Ayasofya'nın açılması ile 86 yıllık zulmün sona ederek Fatih'in emanetinin aslına rücu etmesinin ve ecdadın bedduasından kurtulmanın mutluluğunu Memur Sen ailesi olarak Yozgatlı hemşehrilerimizle birlikte yaşadık’’ dedi.