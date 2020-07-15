Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117741
ALTIN
399.369
DOLAR
6.8565
STERLİN
8.6171
EURO
7.8136

Ayasofya için tatlı ikramı

Memur-Sen tarafından Ayasofya’nın ibadete açılması nedeniyle Yozgat’ta da Lokma tatlısı dağıtıldı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:59
Ayasofya için tatlı ikramı

MEMUR-Sen Yozgat İl Başkanlığı tarafından, Ayasofya Cami’nin 86 yıl sonra tekrar ibadete açılması nedeniyle lokma ikramında bulunuldu. Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, Ayasofya Camiinde 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazının kılınacağını anımsatarak, büyük bir ilgi olacağını kaydetti. Şerefli, ‘’Hükümranlığı nişanesi Ayasofya'nın açılması ile 86 yıllık zulmün sona ederek Fatih'in emanetinin aslına rücu etmesinin ve ecdadın bedduasından kurtulmanın mutluluğunu Memur Sen ailesi olarak Yozgatlı hemşehrilerimizle birlikte yaşadık’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Için Tatlı Ikramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ateş ölçüp kayıt tutuyorlar
Ateş ölçüp kayıt tutuyorlar
Bugün 15 Temmuz
Bugün 15 Temmuz
CAMiYi BiTiRiN!
CAMiYi BiTiRiN!
Kuruyan ağaç gövdesine hayat verdi
Kuruyan ağaç gövdesine hayat verdi
KADERİNE TERKEDİLDİ
KADERİNE TERKEDİLDİ
Toprağa verildiler
Toprağa verildiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim