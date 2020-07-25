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Ayasofya Cami sevinci

Yozgat’ta, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı. Gençlik Merkezi'nden üç genç İstanbul'a giderek Ayasofya ile birlikte diğer camileri de ziyaret etti.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:38
Ayasofya Cami sevinci

AYASOFYA-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Yozgat’ta da sevinçle karşılandı. AK Parti İl Başkanlığınca Yozgat il merkezi, ilçeler ve bütün beldelerde mevlit okutulup dua edildi. Cuma namazı öncesi Yozgat Bilal Şahin Külliyesi'ndeki mevlit programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çekerek ilçesinde esnaf Mehmet Uzun, Mehmet Ali Kırlı ve Süleyman Kırlı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti. Kesilen kurbanın etleri Kur'an kursuna bağışlandı. Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı için İstanbul'a gidemeyenler açılışı televizyon ve cep telefonlarından izledi. İş yerlerinde bulunan esnaf, açılış ve ilk cuma namazını televizyon ekranlarından izlerken, parklardaki vatandaşlar da cep telefonlarından takip etti. Kent esnafından Ali İhsan Gezginci, Ayasofya'nın açılışından mutluluk duyduğunu belirterek, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti. Selahattin Şahin de Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıllık özlemin sona erdiğini belirterek, "İslam alemine hayırlı olsun oraya gidip onlarla birlikte olmak isterdik. Ama biz de buradan televizyondan izliyoruz. Çok mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, 'Açılacak' dedi açıldı. 86 yıl sonra Ayasofya özgürlüğüne kavuştu" diye konuştu.
AYASOFYAYI ZİYARET
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nden 3 genç, Ayasofya’nın açılışına şahitlik etmek üzere katılım sağladı. Gençler Fatih Camii ve külliyesi, Eyüp Sultan Cami ve Külliyesi, Sultan Ahmet Camilerini de ziyaret ettiler.  

Son Güncelleme: 24.07.2020 20:40
Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Cami Sevinci
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