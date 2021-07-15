Ayaroğlu güven tazeledi

Genel kurula tek liste ile aday olan mevcut kurucu başkan Şenol Ayaroğlu yeniden kooperatif başkanı seçildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte bazı siyasi parti temsilcileri ile üyelerin katıldığı genel kurulda, Şenol Ayaroğlu yaptığı konuşmada, 2016 yılında 120 kişi ile çıktıkları bu yolda 600 kişiye ulaştıklarını söyledi. Şuanda yeni kurulan bir kooperatif olmalarına karşılık çok iyi durumda olduklarına vurgu yapan Ayaroğlu, kurucu başkanlığını üstlendiği Bozok Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde ikinci dönem başkan seçildiği içinde çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Yozgat’ta esnaflık işinin zor olduğunu belirtti. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu dile getiren Köse, ‘’Belki de aranızda sıkıntıya düşmemiş, uykusu bölünmemiş esnaf arkadaşımız çok azdır. Bizim gibi nüfusu az olan illerde esnaflık yapmak çok zordur. Allah’a hamdolsun ki esnafımız ayakta kalmayı başardı. Özellikle bu pandemi döneminde çok zorlu bir süreçten geçtik. Pek çok arkadaşımız iş yerlerini kapatma noktasına geldi. Sıkıntıya düştü, çileli bir hayat başladı. Şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Beyefendi ve Başkanımız Abdulkadir Akgül Beyefendinin Yozgat’a verdiği önemden dolayı da Yozgat’taki esnaf kardeşlerimize nefes kredisi Bozok’tan 39 milyon lira Yozgat Merkezde ki esnafımıza destek olarak verilmiş. Önceki hafta bir diğer kongredeydik. Orada da 100 milyon liraya yakın bir kredi kullandırarak bu zorlu süreci destekleriyle biraz rahatlatmış oldular’’ dedi. Konuşmaların ardından yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Şenol Ayaroğlu, ikinci kez Bozok Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı seçildi.