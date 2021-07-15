Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1367.25
ALTIN
504.53
DOLAR
8.5978
STERLİN
11.9428
EURO
10.1944

Ayaroğlu güven tazeledi

Bozok Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı Yozgat Belediyesi Büyük Sinema kültür merkezi salonunda gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:41
Ayaroğlu güven tazeledi

Genel kurula tek liste ile aday olan mevcut kurucu başkan Şenol Ayaroğlu yeniden kooperatif başkanı seçildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte bazı siyasi parti temsilcileri ile üyelerin katıldığı genel kurulda, Şenol Ayaroğlu yaptığı konuşmada, 2016 yılında 120 kişi ile çıktıkları bu yolda 600 kişiye ulaştıklarını söyledi. Şuanda yeni kurulan bir kooperatif olmalarına karşılık çok iyi durumda olduklarına vurgu yapan Ayaroğlu, kurucu başkanlığını üstlendiği Bozok Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde ikinci dönem başkan seçildiği içinde çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Yozgat’ta esnaflık işinin zor olduğunu belirtti. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu dile getiren Köse, ‘’Belki de aranızda sıkıntıya düşmemiş, uykusu bölünmemiş esnaf arkadaşımız çok azdır. Bizim gibi nüfusu az olan illerde esnaflık yapmak çok zordur. Allah’a hamdolsun ki esnafımız ayakta kalmayı başardı. Özellikle bu pandemi döneminde çok zorlu bir süreçten geçtik. Pek çok arkadaşımız iş yerlerini kapatma noktasına geldi. Sıkıntıya düştü, çileli bir hayat başladı. Şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Beyefendi ve Başkanımız Abdulkadir Akgül Beyefendinin Yozgat’a verdiği önemden dolayı da Yozgat’taki esnaf kardeşlerimize nefes kredisi Bozok’tan 39 milyon lira Yozgat Merkezde ki esnafımıza destek olarak verilmiş. Önceki hafta bir diğer kongredeydik. Orada da 100 milyon liraya yakın bir kredi kullandırarak bu zorlu süreci destekleriyle biraz rahatlatmış oldular’’ dedi. Konuşmaların ardından yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Şenol Ayaroğlu, ikinci kez Bozok Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı seçildi. 

Anahtar Kelimeler:
Ayaroğlu Güven Tazeledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazalara Davetiye çıkartıyor
Kazalara Davetiye çıkartıyor
Tarihi hamamdaki Avrupa güzeli
Tarihi hamamdaki Avrupa güzeli
Açıkgöz başkan oldu
Açıkgöz başkan oldu
MiLLi BiRLiK GÜNÜ
MiLLi BiRLiK GÜNÜ
Şehitler adına hatıra ormanı
Şehitler adına hatıra ormanı
AK Parti’den ziyaret
AK Parti’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim