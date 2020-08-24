Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1110
ALTIN
456.019
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.5933
EURO
8.6176

Ayakkabıda seri üretime geçildi

Sarıkaya ilçesinde kadınların el emeği göz nuru ile ürettiği el yapımı ayakkabıların seri üretimine geçilerek, üretilen ürünler yurt dışına gönderilmeye başlanıldı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:27
Ayakkabıda seri üretime geçildi

SARIKAYA ilçesinde kadınların el emeği, göz nuru ile ürettiği ev ayakkabıları yurt dışına da satılıyor. Sarıkaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tasarımcı Canis Döşemeci öncülüğünde ev ayakkabısı yapımı kursu açtı. Kursa katılan 30 kadın kursiyer, patik ve çarığı modernize ederek ev ayakkabısı üretiyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Anadolu'daki patik ve çarığın modernize edilmiş halini ‘Kelik’ markasıyla ürettiklerini söyledi. Belediye bünyesinde açtıkları ev ayakkabısı kursunda üretim yaptıklarını anlatan Açıkel, "Tasarımcı Canis Döşemeci de kadınlarımıza kurs verdi ve seri üretime başladık. Kadınlar hem atölyede hem de pandemi nedeniyle evlerinde üretim yapıyor. Üretilen ev ayakkabılarını, Sarıkaya'nın ve Anadolu'nun kültürünü yabancılara tanıtabilmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak için yurt dışına da göndermeye başladık" diye konuştu. Açıkel, bugüne kadar Fransa, Hollanda ve İsviçre'ye de çok sayıda ev ayakkabısı gönderdiklerini ifade etti. Canis Döşemeci de ev ayakkabılarının tamamen doğal ürünlerden yapıldığını belirtti. 
Evde giyilen ürünün tabanının sağlam olması için kendir ipi ve keçi derisi kullanıldığını dile getiren Döşemeci, "Üst kısımlarda yün ip kullanılmakta. Arasındaki boşluklardan dolayı terleme yapmaz. Annelerimizin, ninelerimizin yaptığı patiği, daha modernize hale getirdik" dedi. Kursiyerlerden Taliha Kır ise, istihdam imkanı kısıtlı ilçede kurs sayesinde iş bulduklarına değinerek, ev ekonomisine katkıda bulunduklarını, çocuklarının harçlığını ve mutfak masraflarını çıkardıklarının altını çizdi. Güleser Taşkıngül de kurs sayesinde elde ettiği gelirle üniversite harcını yatırdığına vurgu yaptı.  

Anahtar Kelimeler:
Ayakkabıda Seri üretime Geçildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KURTARILMAYI BEKLiYOR
KURTARILMAYI BEKLiYOR
Yer Muzu da tescillendi
Yer Muzu da tescillendi
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Kilimlerin adresi belli oldu
Kilimlerin adresi belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim