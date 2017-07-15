Ay yıldıza dualı uğurlama

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür diledi.

Asıl anma programının 15 Temmuz akşamı başlayacağını ifade eden Yurtnaç, "İnşallah Yozgatlılarla bu meydanı tıka basa dolduracağız. Bu soysuzlara, hainlere Yozgat halkının, Türk halkının hep birlikte sesini duyuracağız. Dolayısı ile tüm Yozgatlı kardeşlerimi 15 Temmuz Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'na bekliyorum." dedi.

Yurtnaç, 15 Temmuz günü akşam namazından başlayarak sabah namazına kadar nöbet tutacaklarını ifade ederek, "Yozgat nasıl ki 15 Temmuz gecesi ülkemize, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktıysa hain darbe girişiminin birinci yılında da sahip çıkacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA BAYRAKLARIMIZI GÖNDERİYORUZ"

Şehit ailelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk bayrağı gönderdiğini anımsatan Yurtnaç, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza da bayraklarımızı gönderiyoruz. Daha gurur verici bir şey var ki, şanlı bayrağımızı sayın Cumhurbaşkanımıza Yozgatlı Çağrı İbiş kardeşimiz takdim edecek. Çağrı, 'Ben vatansız kalmamak için babasız kaldım' diye bir tweet atmıştı. Bu kardeşimiz Yozgat ve Türkiye adına bu bayrakları sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edecek."

Konuşmanın ardından 8 şehit ailesi, Vali Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Salih Sezik, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı, Türk bayrağını öperek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmek üzere Yozgatlı gençlerden İlker Öğünder’e teslim etti.

