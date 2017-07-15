Ay yıldız ile karşıladılar!

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlar çeşitli etkinliklere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi belediye su tahakkuk ve tahsilat servisi.

Servis elemanları gün boyu giydikleri ayyıldızlı tişörtlerle hain kalkışmanın yıl dönümünde çok önemli bir mesaj verdiler. Servis içerisinde ayrıca sıra fişmatik ekranında gün boyu 15 Temmuz’un seyrini değiştiren kahramanlardan Şehit Ömer Halis Demir’in fotoğrafları yansıtıldı.

Vatandaşlar, belediye personellerine duyarlılığından ötürü teşekkür ederek; “Bu anlamlı günün yıl dönümünde toplumun her kesimi hassasiyetini ortaya koymalı. Belediye personelleri de duyarlılık örneği gösterdiler. Allah razı olsun. 15 Temmuz’u unutmayalım, unutturmayalım” diye konuştular.