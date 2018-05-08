Avusturya heyeti döndü

Kültür ve Kitap Fuarı'nda, Yozgat’ın da kültür ve turizm değerlerinin tanıtımı yapıldı.10 gün devam eden etkinlik, toplam 13 bin 100 metre karelik bir alan üzerinde icra edildi. Fuarda başta Türkiye’den olmak üzere, Avrupa'nın değişik ülkelerinden kurum, kuruluş ve şirketler katılarak stant açtılar. 90 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın gözdesi Yozgat Standı oldu. Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çiftçi’nin ilimizi temsil ettiği fuarda, ilimizin kültürel değerlerine yer verildi. İlimizin tanıtım filminin sürekli döndüğü stantta en çok dikkati Roma Hamamı çekti. 2 bin yıllık tarihi ile ülke turizmine kazandırılan Sarıkaya Roma Hamamı, broşür ve videolarla gurbetçilere tanıtıldı. Yozgat standı başta Avusturya olmak üzere İsviçre, Almanya ve Lihtenştayn’da yaşayan gurbetçilerin ilgi odağı oldu.