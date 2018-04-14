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Avukatlık mesleği tanıtıldı

BOĞAZLIYAN Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan kariyer belirleme çerçevesinde meslek eğitimi toplantısı yapıldı. 

Avukatlık mesleği tanıtıldı

BOĞAZLIYAN Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan kariyer belirleme çerçevesinde meslek eğitimi toplantısı yapıldı. 

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Avukatlık mesleği tanıtıldı

Okul Müdürü Yener Eseryel rehberlik dersi kariyer belirleme çerçevesinde kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan 'Hayata Hazırlanıyoruz ve Meslekleri Öğreniyoruz' etkinliği kapsamında öğrencilere mesleklerin tanıtıldığını söyledi. Öğrencilerin meslekleri tanıyarak kendi geleceklerine dair daha iyi karar verebilmeleri amacı ile düzenlenen etkinlikte avukat Yağmur Ayık öğrencilere avukatlık mesleğini tanıtılarak, bu meslek sahiplerinin görevleri, çalışma ortamı ve koşulları, eğitim süresi ve içeriği, eğitim sonrası iş olanakları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Kendi okuyup mezun olduğu okula avukat kimliği ile gelerek öğrencilere kendisinin de bu sıralarda, bu okulda okuduğunu, şimdi ise Boğazlıyan'da avukatlık yaptığını belirten Avukat Yağmur Ayık,"Bizler sizlerin şimdiden bir yol çizmesini, bir hedef belirlemesini en azından ağaçtan kopan bir yaprak gibi rüzgara kapılıp nereye gideceğini bilmeden uçup gitmek yerine belirlene hedefe doğru emin adımlarla gitmeniz için buradayız ve bunu başarmanızı istiyoruz" dedi.

Okul Müdürü Yener Eseryel de, "Bugün çok faydalı bir konu üzerinde bir seminer düzenledik. Tespit ettiğimiz mesleklerin temsilcilerini bu yıl mezun olacak olan 8'nci sınıf öğrencilerimize bundan sonra meslek belirleme aşamasında kendilerine yardımcı olacak bilgileri vermek için bu çok değerli konuklarımızı davet ettik. Burada öğrencilerimiz pür dikkat söylenenleri dinledi. Ben velilerin burada olmasını çok arzu ederdim. Çünkü bu seminer çocukların geleceğini yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki günlerde bu tür seminerleri yapmaya devam edeceğiz. O zaman bütün velileri aramızda görmek istiyorum." diye konuştu.

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