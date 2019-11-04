Avukatlara seminer

Yozgat Barosu’nun ev sahipliği yaptığı ‘Aile Hukuku’ seminerinde, boşanma ve mal rejimi konuları ele alındı. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sema Aksoy’un sorumluluğundaki semineri Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Şahin ve Av. Rabia Balkanlı verdi. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı seminere avukatlarla birlikte aile hakimleri de katıldı. 144 avukata eğitim hizmeti sunulan seminerde Av. Sema Aksoy, TBB-TEV iş birliğiyle, lisans düzeyinde hukuk eğitimi gören öğrencilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Hukukçunun Eğitimi, Toplumun Geleceği’ projesine ilişkin olarak bir bilgilendirme yaptı.