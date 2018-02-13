AVUKATA SORUŞTURMA

-Adalet Bakanlığı ve Yozgat Barosu, şehit evine haciz gönderen avukatla ilgili harekete geçti...

Yozgat Barosu da söz konusu avukat hakkında soruşturma başlattı. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı tahsilat için harekete geçti. Sözcü Gazetesinin gündeme getirdiği olay sonrası Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Astsubay Musa Özalkan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve arabasına haciz gönderen Avukat Emine Gün hakkında Yozgat Barosu da soruşturma başlattı. Baro Başkanı Mehmet Şimşek, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak, bu konuda bir görüşme yaptıklarını, Avukat hakkında disiplin soruşturması yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Baro Başkanı Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Afrin şehidimiz Musa Özalkan hakkında bir alacağa ilişkin olarak emekli ikramiyesi yönünden haciz işlemi tatbik edildiğini, Yozgat Barosu Başkanlığı olarak üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu uygulanan haciz işleminin, meslek kuralları ve meslek etiği, aynı zamanda vicdani ve toplumsal sorumluluk gereğince tasvibi ve kabulü mümkün değildir. Konuya ilişkin olarak, Baro Yönetim Kurulumuz olağanüstü toplanarak, adı geçen Avukat hakkında, basında yer alan haberler, suç ihbarı olarak değerlendirilmek suretiyle, Avukatlık mesleğinin bir yönüyle kamu hizmeti sunan bir meslek olması hasebiyle, disiplin soruşturması başlatılmıştır’ dedi.