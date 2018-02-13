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Avukat kendini savundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e düzenlediği operasyonun ilk şehidi Musa Özalkan'ın, 2009 yılında Yozgat’ta karıştığı trafik kazasından dolayı maaşına konan icra dosyası, şehit olduktan sonra icra takibinde bulunan Avukat Emine Gün, icra yenilemesinin, davacı Saçan çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını ileri sürüp, kendisini savundu.

Avukat kendini savundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e düzenlediği operasyonun ilk şehidi Musa Özalkan'ın, 2009 yılında Yozgat’ta karıştığı trafik kazasından dolayı maaşına konan icra dosyası, şehit olduktan sonra icra takibinde bulunan Avukat Emine Gün, icra yenilemesinin, davacı Saçan çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını ileri sürüp, kendisini savundu.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
310 Okunma
Avukat kendini savundu

Avukatı Emine Gün, “Daha önceden tanıdığımız Musa Özalkan’ın şehit olması bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan’ı çok önceden tanıyoruz. 2009'da bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından dolayı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan her hangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Müvekkillerimin talebi doğrultusunda yenileme yapılmıştır” dedi.

Gün, daha sonra şehit ailesi ile müvekkillerinin birbirleriyle görüştüğünü ve şehit ailesinin borcu kapattığını anlatarak, "Avukatlık ücreti için de 5 bin lira ödeme yapılmıştı. Ben almadım müvekkilime bu ücretin şehit ailesine gönderilmesini söyledim. Onlarda şehit ailesiyle görüştüğünde onu kabul etmediler. Ben bu parayı almadım. daha önce ödenen 18 bin lira ve vekalet ücreti, harç ücretlerini de aileye veya şehit adına bağışlamak istedikleri bir kuruma ödemeye hazırım” diye konuştu.

Yorumlar

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Oğuz Candarlı 2018-02-13 09:02:15

2009 yılında yaşanan kaza araçta ve şahıslarda nasıl bir tahribata neden olmuşki de 109 bin lira gibi korkunç bir tazminata karar vermiş mahkeme?
Dava sürecinin de irdelenmesi gerekli sanki.
Şehidimizin ödediği 18 bin lira, borc bile değilmiş, asıl borcu ödemeye başlayamamış henüz anladığım kadarıyla. Ceza, faiz, falan filan derken şehidin ödeyeceği toplam miktar 150 bin kiranın kat kat üstünde muhtemelen.
Bu olay ve bu olay vesilesiyle, avukatı ve müvekkiller dahil, yargı sürecini, hukuk sistemimizi de sorgulamamız gerekiyor sanki..

Bu utanç verici hadiseden ülkemiz adına hayırlı neticeler çıkartabilmeliyiz.

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