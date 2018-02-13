Avukat kendini savundu

Avukatı Emine Gün, “Daha önceden tanıdığımız Musa Özalkan’ın şehit olması bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan’ı çok önceden tanıyoruz. 2009'da bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından dolayı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan her hangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Müvekkillerimin talebi doğrultusunda yenileme yapılmıştır” dedi.

Gün, daha sonra şehit ailesi ile müvekkillerinin birbirleriyle görüştüğünü ve şehit ailesinin borcu kapattığını anlatarak, "Avukatlık ücreti için de 5 bin lira ödeme yapılmıştı. Ben almadım müvekkilime bu ücretin şehit ailesine gönderilmesini söyledim. Onlarda şehit ailesiyle görüştüğünde onu kabul etmediler. Ben bu parayı almadım. daha önce ödenen 18 bin lira ve vekalet ücreti, harç ücretlerini de aileye veya şehit adına bağışlamak istedikleri bir kuruma ödemeye hazırım” diye konuştu.