Avuç açıp dua ettik

Yozgat Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısı ile şehitler için mevlit okutuldu. Çapanoğlu Büyük Camide öğle namazı okutulan mevlit programına Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’da katıldı. Çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen mevlit programında semaya açılan eller vatanın birliği, beraberliği uğruna can veren kahramanların manevi dünyaları için dua etti.

