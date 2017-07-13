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Avuç açıp dua ettik

Yozgat’ta kimsesiz, engelli, düşkün, yaşlı ve maddi durumu yerinde olmayan dezavantajlı vatandaşların şefkat yuvası olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının yaşandığı gece canlarını veren şehitler için mevlit okuttu. 

Avuç açıp dua ettik

Yozgat’ta kimsesiz, engelli, düşkün, yaşlı ve maddi durumu yerinde olmayan dezavantajlı vatandaşların şefkat yuvası olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının yaşandığı gece canlarını veren şehitler için mevlit okuttu. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:05
31 Okunma
Avuç açıp dua ettik

Yozgat Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısı ile şehitler için mevlit okutuldu. Çapanoğlu Büyük Camide öğle namazı okutulan mevlit programına Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’da katıldı. Çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen mevlit programında semaya açılan eller vatanın birliği, beraberliği uğruna can veren kahramanların manevi dünyaları için dua etti.
 

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YozgatYozgat HaberIleri Gazetesi
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