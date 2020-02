AVRUPAYI BESLiYORUZ

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta üretimi yapılan gıda ürünleri, Avrupa Birliği normlarında paketlenip, pazara sunulmasının ardından ihraç edilen ürünler arasında ilk sıraya yükseldi. Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanına göre, Yozgat’ın 2019 yılı ihracatının 2018’e oranla yüzde 60 oranında arttığını, Yozgat’ın artık üretimde yerini almaya başladığını söyledi. Çelik, 2018 yılında ihracat toplamının 7 bin 677 dolar iken 2019 yılı ihracat toplamının 13 bin 483 dolara yükseldiğini bildirdi. Çelik, ‘’2018-2019 yılları toplam ihracat rakamları kıyaslandığında yüzde 60 oranında artış olduğu görünmektedir. 2019 yılı ihracat rakamları incelendiğinde bazı sektörler öne çıkmaktadır’’ dedi. Yozgat’ın gıda ürünleri ve içecekte öne çıktığına vurgu yapan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, bu sektörde 5 milyon 601 bin 471 dolarlık bir ihracatın gerçekleştirildiğini bildirdi. Çelik, ‘’Bu sektörü başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat ürünleri 2 milyon 306 bin 457 dolarlık ihracat rakamı ile takip etmektedir. Üçüncü sırada ise Motorlu kara taşıtı ve römork imalatı 2 milyon bin 82 dolar ile yer almaktadır. Yozgat’tan giyim eşyası üretim ihracatı bir milyon 424 bin 194 dolar, tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatı ise 661 bin 603 dolar olarak gerçekleştirilmiştir’’ diye konuştu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ta TSO tarafından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önerileri ve yönlendirmeleri doğrultusunda yürüttükleri tedarik zinciri projesinin meyvelerini almaya başladıklarını bildirdi. Çelik, ihracat rakamlarında yüzde 60’lık bir büyümenin bunun bir işareti olduğunu kaydetti. Çelik, tüm verilerin arındırılarak verildiğini, bu artış oranının sadece Yozgat ilinde olan ihracat artış oranı olduğunun da altını çizdi. Çelik, ‘’Yozgat Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerde bin 200 olan çalışanımızın sayısı yüzde 100 oranında artarak 2 bin 200 kişiye çıktı. Bir yılda hem istihdam hem de ihracat alanında bu artışlar Yozgat ekonomisinin hızlı bir şekilde büyümeye geçtiğini verilerle de göstermektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın destekleri ve himayelerinde yürüttüğümüz bölgesel kalkınma alanında yapılan bu hamlelerin önümüzdeki yıllarda daha da fazla karşılığını göreceğiz. Yozgat artık tüketen bir şehir değil üreten ve ürettiğini ihracat yapan bir il olacak. Bu veriler bize hem umut veriyor hem de gurur vermektedir. Yozgat’ı üreten bir il haline getirme yolunda her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Yozgat ekonomisine ve iş dünyasına verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a Yozgat iş dünyasının manevi ağabeyi değerli büyümüze sonsuz minnettarız. Her şey Yozgat için her şey Yozgat ekonomisi için’’ ifadelerini kullandı.