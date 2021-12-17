AVRUPA’YA SOMON iHRACI

Denize kıyısı bulunmayan Yozgat'ta 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda 2015 yılından itibaren su ürünleri üretimine geçilmesinin ardından, toplanan su ürünleri Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, barajın hizmete girmesiyle birlikte balıkçılık faaliyetlerinin bölge halkının önemli geçim kaynakları arasına girdiğini, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin 500 tona civarında balık üretiminin yapıldığını söyledi. Çekerek Barajı sularında su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan balıkçıları ziyaret eden Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, balıkçılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Başkan Çakır, Çekerek ilçesinde tutulan Somon balığının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini aktardı. Çakır, ‘’Çekerek Barajımızda Kafes Balıkçılığı yöntemi ile Adnan Yılmaz beyin firması tarafından üretilen Alabalık ve Somonlar Dünya Mutfağının vazgeçilmez lezzeti haline geliyor. Bugün Somon üretim ve işletme tesisinden Avrupa'ya ihraç edilmek üzere sevkiyat yapıldı’’ dedi. Başkan Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ‘Yerelden kalkınma’ konusundaki talimatları doğrultusunda yapılan bu gibi faaliyetlerle Çekerek'ten artık insanların değil ürünlerin, üretilenlerin gittiğini bildirdi. Çakır, ‘’Yatırım, İstihdam, Üretim ve İhracat döngüsünü de balıkçılık sektörümüzde böylelikle başlatmış bulunuyoruz. 2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alan Adnan Yılmaz, zoru başardı ve Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemi ile standartlara uygun kurduğu alabalık üretim tesisinde yıllık 60 ton somon ve alabalık üretmektedir’’ diye konuştu. Denize kıyısı olmayan Yozgat'tan, Çekerek'ten Avrupa ülkelerine somon ve alabalık balık ihracatının yapılmasının önemine vurgu yapan Çakır, Çekerek barajı sularında yetiştirtilen balıkların tamamının Avrupa ülkelerine ihracat edildiğini, işletmenin mevcut kapasitesini artırmak için çalışmalar yaptığını bildirdi. Yozgat il genelindeki 3 sulama barajı ile 40 civarındaki gölet tesisinde balıkçılık faaliyetleri yapılıyor. Sazan, kefal, gümüş, alabalık, in balığı ve kerevit üretiminin yapıldığı barajlarda balıkçılık önemli geçim kaynaklarından birisi. Baraj ve göletlerden çıkarılan balıklar iç pazarda satışa sunulup, önemli bölümü kerevit ile birlikte yurt dışına ihraç ediliyor. Yozgat Merkez Musabeyli ve Gelingüllü Barajları ile Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajında 105 ton Sazan, 37 ton Siraz, 10 ton Sudak, 2 Ton Alabalık, 115 ton Gümüş Balığı ile 10 ton Kerevit avlandı.

