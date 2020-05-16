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Avrupa’ya ceset torbası

Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde Avrupa ülkelerine yönelik kadın ve çocuk giyimi üretimini sürdüren Ritim Tekstil, Korona Virüsü salgını ile birlikte Avrupa ülkelerinin ceset torbası talebini karşılamak için çalışıyor.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:48
Avrupa’ya ceset torbası

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde 2014 yılında kurulan, tekstil sektöründe kendini dünyaya kanıtlayan, bu konuda söz sahibi olan Ritim Tekstil, Korona Virüsü salgını ile birlikte Avrupa’nın bazı ülkelerinden gelen ceset torbası talebini karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden ceset torbası talep edildi. Yurt içerisindeki birçok fabrika gibi Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ritim Tekstil de, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır ceset torbası dikimine de ağırlık verdi. Günde 5 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, kadın ve çocuk giyimine yönelik üretimlerinin yanında, fabrikanın bir bölümünü de ceset torbası dikimine ayırdıklarını kaydetti. Laçin, “Korona virüs salgını nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler geldi. Biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 5 bin üretimimiz var’’ diye konuştu.

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Avrupa’ya Ceset Torbası
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