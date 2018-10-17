Avrupa’ya Balık

Yozgat’ın Çekerek ilçesine sulama amaçlı kurulan Süreyyabey Barajı, bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş, sazan, çay ve alabalık üreterek Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta yıllık 2 bin ila 4 bin ton arasında üretilen balıklar başta İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerinin sofralarında yer buluyor. Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu ise barajlarında tuttukları balıkları sazan ve alabalıkları Irak, İran ve Suriye’ye, gümüş balığını ise İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.