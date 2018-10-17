Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98466
ALTIN
223.737
DOLAR
5.6884
STERLİN
7.4993
EURO
6.5735

Avrupa’ya Balık

DENİZE kıyısı olmayan ve Bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nda balıkçılar tarafından avlanan sazan, alabalık ve gümüş balığı birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin sofralarını süslüyor.  

Avrupa’ya Balık

DENİZE kıyısı olmayan ve Bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nda balıkçılar tarafından avlanan sazan, alabalık ve gümüş balığı birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin sofralarını süslüyor.  

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
30 Okunma
Avrupa’ya Balık

Yozgat’ın Çekerek ilçesine sulama amaçlı kurulan Süreyyabey Barajı, bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş, sazan, çay ve alabalık üreterek Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta yıllık 2 bin ila 4 bin ton arasında üretilen balıklar başta İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerinin sofralarında yer buluyor. Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu ise barajlarında tuttukları balıkları sazan ve alabalıkları Irak, İran ve Suriye’ye, gümüş balığını ise İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
AMAN DiKKAT!
AMAN DiKKAT!
Sinema ile tanıştılar
Sinema ile tanıştılar
KADIN VE GENÇLERE DESTEK
KADIN VE GENÇLERE DESTEK
Helikopterli trafik denetimi
Helikopterli trafik denetimi
Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Doğal yaşamı öğrendiler
Doğal yaşamı öğrendiler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim