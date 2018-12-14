Avrupalının Ayağını Yozgat Isıtıyor

Yüzde 15’lik kısım ise iç pazarda alıcı buluyor. Hem ülke ekonomisine hem de Yozgat ekonomisine katkı sağlayan fabrikada 200 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada yıla üretilen 36 milyon çift çorap Avrupa piyasasındaki yerini alıyor. Fabrika Genel Müdürü Eyüp Çam, ayda 3 milyon yılda ise 36 milyon çift çorap ürettiklerini söyledi. Ürettikleri çorapların yüzde 85’ini Avrupa’ya ihraç ettiklerini açıklayan Çam, "Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ürettiğimiz çorapları gönderiyoruz. Geri kalan çorapların yüzde 15’lik kısmını da iç pazara sunuyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz ve burada olmaktan mutluyuz. Yozgatlı bizi seviyor biz de Yozgatlıyı seviyoruz" dedi.

Fabrikalarında 200 personel istihdam ettiklerini vurgulayan Çam, "Kapasite artırımı ile İŞKUR’dan 30 personel istihdamı daha yapacağız. Biz firma olarak Avrupa standartlarına uygun üretim yapıyoruz ve Avrupa standartlarında denetleyici firmalar tarafından denetleniyoruz. Çok özel üretim belgelerine sahibiz ve bu belgeleri almak kolay değil. Kurumsal bir firmayız ve çok zorlanmadık bu belgeleri alırken çünkü kalite bizim en vazgeçilmez özelliklerimizden birisi ve bizi vazgeçilmez yapan etkenlerden bir tanesi. Fabrikamızda yıllık 36 milyon çift çorap üretimimiz var. Avrupalının çorabı Yozgat’tan" diye konuştu.

