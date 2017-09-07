Avrupa’dan geliyorlar

Sorgun Büyük Termal Otel'de 8-9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantı öncesi Yozgat Valiliği Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile yurt dışında yaşayan Yozgatlı 80 iş adamını şehre davet ettiklerini söyledi.

İlkini Mayıs ayında gerçekleştirdikleri Yozgatlı İş Adamları Zirvesi sonrası 6 iş adamının Yozgat'a yatırım yapacağını açıklayan Vali Yurtnaç, 8-9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek iş adamları zirvesinden de umutlu olduğunu ifade etti.

Yatırımlarla birlikte Yozgat'ta hareketliliğin yaşanacağını ifade eden Vali Yurtnaç,"Yozgat'ı Türkiye'nin Davos'u yapacağız. Toplantı ve kongre turizmini Yozgat'a getireceğiz. Bunun için de alt yapı çalışması yapıyoruz. Hızlı trenle beraber Yozgat-Ankara arası 50 dakika olacak. Yatırımlarla birlikte şehirde bir hareketlilik olacak. Toplantımız sadece Yozgatlı iş adamlarına açık değil, tüm iş adamlarına açık. Önümüzdeki ilk etap olarak Yozgatlı iş adamlarını hedeflemiştik. Bu çalışmamız, gayretimiz olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir, bizim noksanımız olabilir ama bu şehri hareketlendirmek için gayret edeceğiz. Dışarıdaki insanların enerjisini Yozgat'a katacağız. Bu çalışmanın ikincisini yapıyoruz ve Avrupa'da yaşayan Yozgatlı iş adamlarını davet ediyoruz. Bu Cuma gününden itibaren 8-9-10 Eylül tarihlerinde 80 iş adamı Yozgat'a gelecek. Onlara Yozgat'ın fırsatlarını Yozgat'ın teşviklerini, Yozgat'a yatırım yaptıklarında ne gibi avantajları olacak hepsini anlatacağız ve aynı zamanda da memleket özlemlerini giderecekler" dedi.

İkincisi gerçekleştirilecek olan toplantıya da iş adamlarından destek geleceği inancında olduğunu dile getiren Vali Yurtnaç,"Ortaya bir hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için de tuğlaları yavaş yavaş üzerine koyuyoruz. Bu şehirde yaşayan insanlar veya bu şehri seven insanlar ilimize destek verecekler, iş adamlarımızdan da gereken desteğin geleceği inancındayım. Özellikle 3. Organize Sanayi'nin yapıyor olması ve yanına havaalanının yapılıyor olması iş adamlarımızın ilgisini artıracaktır. Böylelikle üreten bir şehir oluşturacağımız gibi istihdama da katkıda bulanacağız. Yozgat'ta çalışanlar olacak dışarıdan Yozgat'a çalışmaya gelenler olacak. Dolayısıyla Yozgat'ın havası değişecek. Bu değişim Yozgat'ta hareketi, üretimi sağlayacak ve güzel sonuçlar doğuracak. Yozgat'ın 5 senesi hareketli olacak" şeklinde konuştu.