Avrupa’daki Yozgat

Almanya’da Avrupa’nın en büyük bilimsel İslam Kütüphanesini de bünyesinde barındıran KUDEM’de ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verildi. Yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Prof. Çınar, anne-baba ziyareti nedeniyle sıklıkla çok kısa süreli Yerköy ilçesine gelip gittiğini, Yozgat için yapılacak ilim-irfan odaklı her türlü hizmete, o toprakların bir çocuğu olarak maddî-manevî destek vereceğini söyledi. Çınar, kurulmak istenen vakıf ve enstitü üzerinden doğup büyüdüğü Yozgat’a Türkiye’nin en büyük bilimsel İslam Kütüphanesini kazandırmak istediklerini, yetenekli genç hemşerilerimizin Avrupa’da lisan ve lisansüstü eğitimlerine rehberlik ederek, kolaylaştırmak, şehrin bilimsel ve kültürel gelişimine katkı sağlamak istediklerini, bunların gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak vizyon sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.