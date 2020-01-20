Avrupa’daki Temsilcilerimiz

Yapılan açıklamada, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Fransa Annecy Başkanlığına İş Adamı hemşehrimiz Aytekin Canlı Atandı. Almanya Kassel Başkanlığına İş Adamı Zafer Erciyes, Almanya Hannover-Dortmund-Bielefeld Başkanlığına Almanya Elele Engelliler Dernek Başkanı Dursun Karabel atandı. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Fransa Temsilciliği Başkanlığına Fransa Akdağmadeni Üçkaraağaç Derneği Başkanı İş Adamı Kemal Can, Belçika Başkanlığına İş Adamı Zeki Yarol, Çin Halk Cumhuriyeti ülke temsilciliğine iş insanı Zekeriya Solak görevlendirildi.
20 Ocak 2020 Pazartesi 03:08