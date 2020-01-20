Avrupa’daki Temsilcilerimiz

Toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ünsal ve Mustafa Gezer, Orman İşletme Şefi Burak Çontar, İlçe Tarım Müdürü Osman Şahin de katıldı. Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi ile ilgili Muhtarlara bilgi verildi. Yozgat, Amasya, Tokat ve Sivas illerini kapsayan entegre havza ıslahı projesinin, dış kaynaklı olacağı kaydedildi. Proje havza alanının 664 bin 329 hektar olduğu, hedef kesimin, proje havzasındaki yerel halk olduğu bildirildi. Projenin genel amaçları ise, ‘toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su kirliliğinin azaltılması, gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilerek, çevresel muhafaza ve fakirliğin azalmasına’ yönelik çalışmalar yapılarak, katkıda bulunmak olduğu açıklandı.