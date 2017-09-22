Avrupa’da incelediler

Geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat Valiliğinin yaptığı bir organizasyonla Vali Kemal Yurtnaç Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, Yozgat İl Genel Meclisi üyeleri Ali Ünlü ve Dursun Tuncer ile OSB Müdürü Erdoğan Öztürk’ten oluşan 8 kişilik heyet Avusturya ve Viyana çevresinde bulunan termal tesislerde incelemelerde bulundu.

“DETAYLI İNCELEME”

Ziyarette Avusturya’da bulunan termal tesislerin yapımı, işletilmesi, hizmet kalitesi ve projeleri incelenerek Yozgat’a yapılacak tesislere örnek olması açısından kanaat oluşturuldu.

Çalışma ziyaretine katılan yetkililerden, bu tesisleri Yozgat genelinde bulunan termal kaynakların daha verimli nasıl kullanılacağı konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Ziyaret ve incelemelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın jeotermal kaynaklar açısından Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu, bu kaynakların ise hem ülke ekonomisine hem de turizme kazandırılması için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Bu tür çalışma ziyaretlerinin hem kendilerinin bakış açılarının gelişmesi hem de yapılacak yatırımların doğru kararlarla yönlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Yozgat’tan 8 kişilik bir ekiple Avusturya ve Viyana’da bulunan termal tesislerde incelemede bulunduk. Yozgat jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye’de önemli bir yere sahip. Biz bu termal suyu turizme kazandırdığımız zaman hem Yozgat hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Termal suyun daha verimli kullanılması, yatırımların yerinde ve doğru bir şekilde yapılması, tesislerin görsel ve rahatlık bakımından daha verimli olması, ilimize yatırımcı çekmek ve termal turizmde söz sahibi olmak maksadıyla önemli bir yol rehberi olacağını düşündüğümüz Avusturya ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Tesislerin projesinden yapım aşamasına, yapım aşamasından işletmesine kadar birçok konuda incelemede bulunarak fikir alışverişinde bulunduk. Tesisler hakkında yetkililerden tüm detayları hakkında bilgiler aldık” dedi.

DAVET EDİLDİ

Yozgatlı dernekleri de ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “Yozgatlı dernek ve federasyonlarımızı da ziyaret ederek hemşerilerimizin sorunlarını dinledik. Öte yandan Yozgat’ın yatırım fırsatlarını onlara anlattık. Yatırımlarının bir kısmını da doğdukları topraklara kaydırmalarını istedik. Yozgat’ın orta vadede önünün açık olduğunu, yatırım yapmalarının kendi menfaatlerine olacağını ve kazançlı çıkacaklarını anlattık. İnşallah bu konuda da dönüşler olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, belediye hizmetlerinin kıyası açısından bu ziyaretin önemli olduğunu, belediye meclis üyelerinin de bu tür ziyaretlerde olmasının bakış açısının değişmesi açısında önemli olacağını belirtti.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise ilçeleriyle ilgili yapılacak yatırımlarda bu ziyaretin bakış açılarını değiştirdiğini ifade ettiler.