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Avrupa’da birleştik

AVRUPA’da bulunan Yozgat diasporasını birleştirmek için yaklaşık üç ay önce başlatılan istişare sürecinin tamamlanması sonrasında Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’da bulunan Yozgat menşeili Sivil Toplum Kuruluşları Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’nun kuruluş toplantısını Stuttgart’ta gerçekleştirdi.

Avrupa’da birleştik

AVRUPA’da bulunan Yozgat diasporasını birleştirmek için yaklaşık üç ay önce başlatılan istişare sürecinin tamamlanması sonrasında Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’da bulunan Yozgat menşeili Sivil Toplum Kuruluşları Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’nun kuruluş toplantısını Stuttgart’ta gerçekleştirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Avrupa’da birleştik

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu – AYD’nin kuruluş toplantısına destek veren Avusturya Yozgatlılar Federasyonu, Fransa Yozgatlılar Birliği, Almanya Yozgatlılar Platformu, Hollanda Yozgatlılar Federasyonu ve Belçika Yozgatlılar Vakfı temsilcileri bu girişimin Avrupa’da ve Türkiye’de bulunan Yozgat’ın sivil dinamiğini güçlendireceğini belirttiler. Bursa, Kayseri, Ankara ve İstanbul Yozgat Federasyonları adına toplantıya iştirak eden İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yozgat’ın potansiyelini güçlendirmek için sivil hareketlerin önemine işaret etti. Yozgatlıların çoğunluk oluşturduğu bölgelerde demokratik talep konusunda geri kaldıklarını vurgulayan Yılmaz, Yozgat lobisinin önemine dikkat çekti. Yozgat sevdasının ideolojik ayrımların önüne geçmesi ve önyargıların yıkılmasına katkı sağlaması gerektiğini söyleyen Ahmet Yılmaz, Avrupa’daki bu oluşuma gönülden destek verdiklerinin bilgisini vererek bundan sonra Avrupa bölgesinde birlikte yapılacak projelerin çok faydalı olacağını söyledi. Avrupa Yozgatlılar Federasyonu kurucu Başkanı Veysel Filiz, yaptığı sunumda Yozgat insanının köklerine bağlı ve milli hassasiyetleri önemseyen bir profile sahip olduğunun altını çizerek bu dönemde ideolojik aidiyetlerin yerini kimlik merkezli aidiyetlerin aldığını söyledi ve Avrupa’da mevcudiyetini muhafaza etmiş bir Yozgat kimliğinin aslında asimilasyona ve kültür erozyonuna karşı önemli rol oynayacağını vurguladı.

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