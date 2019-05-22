AVRUPA, YOZGAT’I TANIDI

Hazırladığı projelerle gençlerin Avrupa hayallerini gerçeğe dönüştüren Sorgun Gençlik Derneği, hazırladığı projeler ve davet ettiği farklı ülkelerden gelen gençler aracılığı ile Sorgun’un ve Yozgat’ın Avrupa ülkelerinde tanınmasına da vesile oldu. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, gençlerin Avrupa’ya açılan kapısı haline gelen dernek tarafından hazırlanan geliştirilen projelerle birçok genci Avrupa’ya gönderdiklerini söyledi. Uğuz, gençlerin bu sayede kültür seviyelerinin arttığını ve geleceğe daha emin adımlarla bakmalarını sağladıklarını ifade etti. Sorgun Gençlik Derneği bugüne kadar farklı ülkelerle ortaklık yaparak 172 genci yurt dışına gönderdiklerini, bu gençlerin tüm masraflarının projenin yurt dışı ortağı tarafından karşılandığını anlattı. Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği'nin ortak olduğu Fransa Concordia kurumu tarafından hazırlanan Fransa Ulusal Ajansı'nca finanse edilen ‘Sınırları Görüyor musunuz?’ isimli projenin ön hazırlık toplantısının dernek üyesi Mustafa Yeşiloğlu’nun katılımıyla yapıldığını, projenin faaliyetlerinin ise 1-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında 6 gencin katılımıyla Fransa'da gerçekleşeceğini ifade etti. Dernek Başkanı Uğuz, ‘’Yaptığımız eğitimler, kurslar, etkinlikler ve projelerle gençlerin kişisel gelişimlerini geliştirmelerine, özgeçmişlerini güçlendirmesine katkı sağlıyoruz. Artık işverenler gençlerde farklı özellikler arıyor. Şirketlerin aradıkları nitelikli genç arıyor. İşverenler gençlere yazılı, sözlü iletişim becerileri gelişmiş, problem çözme kabiliyeti, analitik düşünme yetisine sahip, yeni teknolojiler öğrenmeye, sürekli gelişime önem veren, sorumluluk bilinci gelişmiş, motivasyonu yüksek, liderlik, takım çalışmasına yatkın, planlama, organizasyon becerileri gelişmiş gibi nitelikler arıyor. Bu niteliklerin hiç biri üniversitede maalesef öğrenilmiyor. Eğitimler, kurslar, atölye çalışmaları, takım oyunları, grup çalışmaları, simülasyon, sunumlar gibi yaptığımız faaliyetlerle gençler akranları ile birlikte kaynaşıyor, takımla çalışma ve iletişim becerileri gelişiyor. Kendilerine öz güvenleri artıyor, iş yapabilme ve sorumluluk alabilme duyguları gelişiyor. Sosyal hayatta kişisel ilişkileri daha kaliteli, öz güvenli, girişken kişiliklere ve yeterliliklere sahip olabiliyorlar. Böylece işverenlerin aradığı genel niteliklere sahip olan gençler iş bulmaları daha kolay oluyor ve istihdam edilebiliyorlar’’ dedi.