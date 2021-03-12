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AVLANMA HAKKI KiRAYA VERiLiYOR

Türkiye’nin en büyük sulama amaçlı barajlarından birisi olan Çekerek Barajında su ürünleri avlanma hakkı ihale ile kiraya verilecek.

12 Mart 2021 Cuma 00:55
AVLANMA HAKKI KiRAYA VERiLiYOR

DENİZE kıyısı bulunmayan Yozgat’ta su ürünleri avcılığına yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye’nin en büyük sulama amaçlı barajlarından birisi olan Çekerek Barajında su ürünleri avlanma hakkını kiraya vermek üzere ihaleye çıktı. Tahmini kira bedeli 34 bin 834,60lira olarak belirlenen Çekerek Barajında su ürünleri avlanma hakkını alacak yüklenici üç yıl boyunca yıllık 37 ton sazan, 32 ton Siraz, 2 ton Alabalık, 10 ton Kerevit, 115 bin ton Gümüş balığı avı yapabilecek. İhale Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 22 Mart 2021Pazartesi günü Saat 10:00’da gerçekleştirilecek. Yozgat il genelinde 33 gölet ve barajda su ürünleri avcılığı yapılıyor. 55 kilometre çevresi ile Süreyya Bey Barajı'nın balık üretiminde Türkiye'nin ihracatta umut vaat eden barajlarından birisi oldu. Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya ve Çorum illerinde toplam 653 bin 230 dekar tarım alanını sulayabilecek kapasiteye sahip barajda, 2011 yılında su tutulmaya başlanıldı. Yılda 50 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip Çekerek Barajı, 50 bin dekarlık su havzasına sahip bulunuyor. Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Çekerek ilçesinde, balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle alabalık üretiyor. Çekerek Barajı’nda ağ kafes sistemi ile standartlara uygun alabalık üretimi yapan tesis sahipleri, balıkları Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere civar illere ve yurt dışına gönderiyor. 

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AVLANMA HAKKI KiRAYA VERiLiYOR
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