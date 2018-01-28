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Avcılar’da Başkan Özcan oldu

YOZGAT Avcılar ve Atıcılar Kulübü’nden bir dönemin ardından Hayrettin Özcan yeniden başkanlığa seçildi.

Avcılar’da Başkan Özcan oldu

YOZGAT Avcılar ve Atıcılar Kulübü’nden bir dönemin ardından Hayrettin Özcan yeniden başkanlığa seçildi.

28 Ocak 2018 Pazar 22:34
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Avcılar’da Başkan Özcan oldu

Geçtiğimiz dönem seçimlerinde ‘yoruldum’ diyerek, görev almayan Hayrettin Özcan, kulüp binasında gerçekleştirilen genel kurul toplantısına tek aday olarak katıldı. Başkanlık görevini yürüttüğü dönemlerde yaptığı aktif etkinliklerle dikkat çeken Hayrettin Özcan, genel kurul toplantısında başka adayın çıkmaması nedeniyle hazırladığı tek liste ile katılıp, seçildi. Görevden hiçbir zaman kaçmadığının altını çizen Özcan, avcılık ve atıcılık sporunun Yozgat’ta gelişmesi için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Kendisine güvenip, destek veren üyelere teşekkür eden Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Hayrettin Özcan, önceki yıllarda olduğu gibi Yozgatlı avcılar ile birlikte diğerd bölgelerde aüvcılık faaliyetini sürdüren avcıların kaynaşmasına yönelik etkinlikler yapacaklarını kaydetti.
Özcan, 'Bu yıl yine sezon açılışımızı yapacağız, avcılarımızı toplayıp, birlikte piknik yaparken, kurallar hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Bunun dışında atışlarla ilgili yarışmalar düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız Yozgat'ta avcılık ve atıcılık sporunu daha ileriki noktalara taşımaktır. Av hayvanlarımızı, avlaklarımızı korumak da bizlerin görevidi. Nesli tükenmekte olan av hayvanlarını koruyacağız' diye konuştu.

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