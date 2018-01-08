Avcılar umduğunu bulamadı

Keklik, Tavşan, Tilki, Kaya Sansarı avının son gününde büyük umutlarla sabahın erken saatlerinde avlaklara giden avcılar umduğunu bulamayıp, büyük çoğunluğu günlük limitlerini bile dolduramadan evlerine döndü. Yozgat'ta avcılık belgesine sahip olup, avlanma izin kartı bulunan avcıların hafta sonunda sona eren ilk parti av sezonunda çoğunluğun eli boş döndüğünü belirten Avcılardan Ziya Özcan ve Ahmet Uludoğan, Yozgat'ta havaların kurak geçmesi nedeniyle istenilen sonucun olmadığını belirttiler. Avcılar, ‘’Bu sezon avlaklarda umduğumuzu bulamadık. Guruplar halinde giden avcıların büyük bölümü günlük limitini dahi dolduramadan döndüler" diye konuştular.

Yozgat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ormancılar, av sezonu süresince denetimlerini sürdürdü. Avcıların ava çıkmadan önce, av izin belgesi alması gerektiği hatırlatılarak, av ruhsatı ile haznesi 3 fişekten fazla alan tüfek ile av yapanlara gerekli idari cezaların uygulandığı kaydedildi.

Bu yıl Çil Keklik avının sadece Yozgat ile birlikte, Tokat, Bayburt, Giresun, Tunceli, Aksaray, Kayseri, Van, Erzurum, Erzincan, Malatya, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Kars, Iğdır, Elazığ, Bitlis, Bingöl, Ardahan, Ağrı illerinde yapıldığı ifade edildi. Diğer av hayvanlarının avının devam ettiği, av sezonunun 25 Şubat 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi.

