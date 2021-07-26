Avcılar sezon öncesinde buluştu

Yozgat'ta av sezonu öncesinde avcılarının hazırlanıp, bilinçli av yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen pikniğe çevre illerden de katılım oldu. Avcılar, Türkiye’nin ilk Milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerinde kurdukları çadırlarda piknik yaptı, atışlar ve yarışmalarla sezon öncesinde, sezonda kullanacakları tüfeklerin de son durumunu görme imkanı buldu. Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel avcılar pikniğine Yozgat ile birlikte Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Sivas, Sakarya, Ankara bölgesinden de avcılar katıldı. Piknikte, 'Tek Kurşun' ve 'Trap' atışları gerçekleştirildi. Yozgat Avcılar Kulübü Başkanı Yılmaz Duyar, 21 Ağustos tarihinde av sezonunun başlayacağını hatırlatarak, sezon öncesinde her sene geleneksel hale getirdikleri avcı buluşması etkinlikleri düzenlediklerini bildirdi. Duyar, ‘’Pandemiden dolayı iki yıl etkinliğe ara vermiştik, bu sene tekrar etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Trap yarışı, tek kurşun yarışı yapıyoruz. Birinciye 500, ikinciye 400, üçüncüye ise 300 lira para ödülü vereceğiz. Her sene yapılan etkinlik ve yarışmada tüfek ve ekipmanlarını veriyorduk ancak bu sene pandemiden dolayı sponsor bulamadık. Kendi imkanlarımız, Kulübümüzün geliri ile bu seneki yarışmalara para ödülü veriyoruz’’ dedi. Diğer illerin bazılarında bu yarışmaların belediye veya Valilikler tarafından düzenlendiğini kaydeden Duyar, ‘’Yozgat’ta biz kendimiz karşılıyoruz. Çadırımızı, sandalyemizi, yemeğimizi Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse karşıladı. 50 senedir ilk defa bir belediye başkanı bizim yanımızda durdu, kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Şehir dışından da katılan avcılarımız ve yarışmacılarımız var’’ diye konuştu. Duyar, geleneksel hale getirdikleri etkinlikle avcıları kaynaştırıp, hem de yeni sezona hazırladıklarını bildirdi. Duyar, ‘’Sembolik bir sezon açılışı da yaptık. Ancak av yasağı kalkana kadar hiç bir avcı arkadaşımız avlanmaya çıkmayacaktır. Geçtiğimiz yıllarda kaçak olarak avlanan, avcılık belgesi bulunmayan avcılar henüz yavru döneminde avlanmaları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandı. Burada yaptığımız etkinlikte avcılarımızı bilgilendiriyoruz. Sezonun ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, bir avcının ne kadar av yapabileceği gibi konularda bilgiler verirken, belgesiz kaçak avlananlar konusunda da gerekli ihbarları yapmalarını istiyoruz. Avcılık, av hayvanlarını katletmek değil, bir spor olarak yapılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

YOZGAT’IN İLK BAYAN AVCISI

Yozgat’ın ilk bayan avcısı olan 19 yaşında Nevin Ezen de etkinliğe, babası Ümit Ezen ile birlikte katılıp, atışlar yaptı. Nevin Ezen, ‘’Bir yıl önce başlayan avcılık merakı ile birlikte bir yıldır tüfek atışları yapıyorum. Bugün Avcı bayramı kapsamında yapılan tüfek atışlarına da kazanmak için geldim. 10 atış yaptım ve 5 tane hedefi vurdum. Bu sene liseyi bitirdim ve Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum’’ diye konuştu. Yozgat’ın ilk bayan avcısının babası Ümit Ezen de, ‘’Yozgat’ta avcılık ve atıcılık sporuna bayanların biraz ilgisiz olduğunu gördüm. Kızım ve oğlumu yönlendirmek için bir tüfek yaptırdım. Atışlara başladık. İlk atışlara Çorum’da düzenlenen trap atışları ile başladı kızım. Orada 10 atıştan 5’ini vurdu. Ondan sonra ikinci kez burada trap atışlarına katılıyoruz. Buradan da hangi illerde trap atışları olursa oralara giderek yarışmalara katılacağız’’ şeklinde konuştu. •İHSAN ÇELİKKAYA•