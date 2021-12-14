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Avcı kaza ile vuruldu

Kocaeli'nden domuz avı için geldiği Yozgat'ta kazara tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen avcı yaşamını yitirdi.

14 Aralık 2021 Salı 00:45
Avcı kaza ile vuruldu

Alınan bilgiye göre yaklaşık 40 kişilik avcı grubuyla Kocaeli'nden Yozgat'ın Divanlı avlağında domuz avına gelen E.K. (57) arkadaşlarıyla birlikte başka bir bölgeye geçmek için pikaba bindi. Arkadaşları tarafından aracın bagaj kısmına tüfekler yerleştirildiği sırada bir tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, araçta oturan E.K'nin kafasına isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden E.K'nin cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, diğer avcıların da ifadesine başvuruldu. (aa)

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