Avans ödemeleri erkene alındı

Başer, ‘’Şeker Pancarı üreticilerimize 30 Haziran'da ödenmesi gereken birinci avans ile Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenmesi düşünülen istihkak yaş pancar potası bedeli 3 Nisan Cuma günü ödenecektir. Şeker Pancarı üreticilerimize hayırlı olsun’’ dedi. Başer, Yozgat’ta bu yıl tekrar şeker pancarı ekimine başlayacak olan çiftçilerin de bundan faydalanacağını bildirdi. Başer, pancar çiftçilerine verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesinin erkene alınmasıyla, çiftçinin nefes almasının amaçlandığını bildirdi. Başer, Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından 2020 - 2021 pancar üretimi kampanya dönemi için üreticiler ile akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 40 bin çiftçiye ödeme yapılacağını bildirdi. Başer, 30 Haziran 2020 tarihinde ödenmesi gereken 1. Avans ile Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi düşünülen istihkak yaş pancar posası bedeli olan toplam 250 milyon liranın 3 Nisan 2020 Cuma günü üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını kaydetti.