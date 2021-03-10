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Av yasakları başladı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar genel Müdürlüğü, Av yasaklarının başladığını duyurdu.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:35
Av yasakları başladı

Yapılan açıklamada, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alınarak, Merkez Av Komisyonu tarafından 2020-2021 Av Dönemi için avın kapanış tarihinin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, ‘’Bu karara göre av sezonu 7 Mart 2021 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. Av sezonunun kapalı olduğu bu dönem tüm av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi evrelerini içine almaktadır. Bu süreçte ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasak olup, toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir’’ denildi. •Haber Merkezi•

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Av Yasakları Başladı
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