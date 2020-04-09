Av yasağı uyarısı

Yozgat il sınırları dahilinde bulunan bütün göl, gölet, barajlar ile sucul alanlardaki su ürünleri koruma kontrol görevinin Tarım, Orman İl Müdürlüğü görev kapsamında olduğu hatırlatıldı. Kanunda ifade edilen koruma kontrolde görevli jandarma, emniyet, zabıta ve ilçe müdürlüklerinde görevli personel ile birlikte, ticari ve amatör avcılık faaliyetlerini denetleme, kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğinin altı çizildi. Su Ürünleri Kanunu gereği, Yozgat il sınırları dahilinde bulunan bütün göl, gölet, baraj ve bütün sucul alanlarda 1 Nisan tarihinde başlayan bütün su ürünleri avcılığı zaman yasağının 30 Haziran tarihine kadar devam edeceği hatırlatıldı. Yozgat il genelinde işletmede olan 35göl, gölet ve barajın bulunduğu, bu alanlardan 4 barajda su ürünleri avlama hakkının kirada olduğunun altı çizildi. Yetiştiricilik olarak ülkemizin 10’uncu büyük barajı olan Çekerek barajının işletmeye açılması ile birlikte her geçen gün, yıllık alabalık proje ve üretim kapasitesinin hızla artmakta olduğunu dikkat çekildi, geçen yıl alabalık üretiminin bin 54 tonu geçtiği bildirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘’Sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için bütün avcılarımız, gelecek nesillere korunmuş bir çevre, iyi bir balıkçılık ortamı bırakmak için mutlaka av yasaklarına uymaları gerekir. Ülkemizin ve dünyanın etkilendiği korona virüsü salgınından dolayı iç su kaynaklarımızdaki balıkların üremelerine fırsat vererek, nesillerinin devamını sağlamak, her daim soframızda balık görebilmek için söz konusu kurallara uyulması büyük önem taşımaktadır’’ dedi. Özkaya, bu nedenle su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yapan tüm vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacı ile bu yasağa riayet etmelerinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.