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Av Yasağı başlıyor

YOZGAT il sınırları içerisinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde Sazan, Kadife, Siraz, Yayın ve Tatlısı Kefali balıklarının yarından itibaren 15 Haziran tarihine kadar, Sudak ve Tatlısu Levreği türlerinin ise 30 Nisan tarihine kadar avlanılmasına yönelik yasağın başlayacağı açıklandı.

Av Yasağı başlıyor

YOZGAT il sınırları içerisinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde Sazan, Kadife, Siraz, Yayın ve Tatlısı Kefali balıklarının yarından itibaren 15 Haziran tarihine kadar, Sudak ve Tatlısu Levreği türlerinin ise 30 Nisan tarihine kadar avlanılmasına yönelik yasağın başlayacağı açıklandı.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Av Yasağı başlıyor

Önemli dinlenme, mesire yeri olan baraj, göl, akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi, balık nesillerinin devamlılığı açısından önemine dikkat çekildi. Bu sebeple avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri, aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının altı çizildi. 

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