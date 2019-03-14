Av Yasağı başlıyor

Önemli dinlenme, mesire yeri olan baraj, göl, akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi, balık nesillerinin devamlılığı açısından önemine dikkat çekildi. Bu sebeple avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri, aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının altı çizildi.
14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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