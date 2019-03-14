Av Yasağı başlıyor

YOZGAT il sınırları içerisinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde Sazan, Kadife, Siraz, Yayın ve Tatlısı Kefali balıklarının yarından itibaren 15 Haziran tarihine kadar, Sudak ve Tatlısu Levreği türlerinin ise 30 Nisan tarihine kadar avlanılmasına yönelik yasağın başlayacağı açıklandı.