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AV SEZONU SONA ERDİ!

2021-2022 av sezonunu 6 Mart tarihi itibariyle sona erdi.

08 Mart 2022 Salı 00:43
AV SEZONU SONA ERDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, av sezonu dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Merkez Av Komisyon Kararı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 21 Ağustos 2021-6 Mart tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemiş olup, 6 Mart tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır.” denildi.
Avcılara önemli uyarılarda bulunulan açıklamada, “Av Sezonunun  kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
 

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