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Av Sezonu kararları belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2020-2021 av dönemi Merkez Av Komisyonu toplanarak kararlar aldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:19
Av Sezonu kararları belli oldu

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu toplantısı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı başkanlığında yapıldı.
Toplantısında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere üyeler hazır bulundu.
Söz konusu toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.
Toplantıda, avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri ile İl genelinde yasaklanan türler belirlendi.
Av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenler sıralandı, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları, yasaklanan avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar, avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler, diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.
Ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Av Sezonu Kararları Belli Oldu
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